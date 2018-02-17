Tv dizileri ilginç...

Sadece "o yalan bu yalan, al biraz da bununla oyalan" türünden hikâyeler sanıyorsanız, yanılıyorsunuz.

Dikkatimi çekiyor...

Yerli tv dizilerimiz (tarihsel olanları bile) bugünümüzden besleniyor ve içinde yaşadığımız hayatı ameliyat masasına yatırıyorlar.

Abartılılar mı? Evet! Bazen çok abartıyorlar.

Fakat içimizde bir yerde dokundukları noktaların acıyıp morarmadığını iddia edebilir miyiz? Hayır!

Özellikle Amerikan yapımı yabancı diziler ise gitgide gelecekten beslenir oldular.

Sanki hepimizi "küresel seçkinler"in yavaş yavaş inşa ettikleri bir geleceğe hazırlıyor gibiler...

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Son zamanlarda daha ilk bölümündebu repliklerin geçtiği ne çok yabancı diziizledim.Yeterince manidar.Çünkühızla geliştiği bir dönemdeyiz.Doğrudur!Bedenimiz canımızı sıkıyor ve en fenası şu ki, popüler kültür de sürekli bunun altını çiziyor.Her şeyden önce yaşlanıyor beden.Yoruluyor, hastalanıyor, ölüyor.Bütün bunlarıolarak kavrayıp teslim olmayı unuttuk,unutturuyorlar.O kadar ki...Yaşlanmayı bile bir tür "" gibi görmeye başladık.Dinçlik şerbetleri ve bitmez tükenmez vitamin takviyeleri mi?Güldürmeyin beni! Hepsi hizmet sektörünün yeni sarhoşluk ve saadet zinciri mekanizmaları..Zihni ""ken bunlara inanan var mı ki?Dijital haberleşmenin hepimizi on beş yıl içinde nasıl ezip geçtiğini bilmeyen yok...Şimdi şunu da bilmenin zamanı geldi...Bugünün gençleriürünleriyle tanışmak için çokbeklemeyecekler.Bazı toplum bilimciler açılmakta olan döneme "" diyorlar.O halde söyleyin bakalım...? Uluslararası zenginliğinyarısını avucunda tutan malum minik azınlıkmı? Bu durumgelişmesine yol açmayacak mı?kurcaladığı nokta burası işte!Bu dizilerin bizi uyuşturmalarına izin vermeyelim ama dikkatle izleyelim.Güncelin patırtısına aldırmadan konuşmamız gereken hayati önemde böyle çok konu var, haftaya devam edeceğim.