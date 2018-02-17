Tv dizileri ilginç...***
Sadece "o yalan bu yalan, al biraz da bununla oyalan" türünden hikâyeler sanıyorsanız, yanılıyorsunuz.
Dikkatimi çekiyor...
Yerli tv dizilerimiz (tarihsel olanları bile) bugünümüzden besleniyor ve içinde yaşadığımız hayatı ameliyat masasına yatırıyorlar.
Abartılılar mı? Evet! Bazen çok abartıyorlar.
Fakat içimizde bir yerde dokundukları noktaların acıyıp morarmadığını iddia edebilir miyiz? Hayır!
Özellikle Amerikan yapımı yabancı diziler ise gitgide gelecekten beslenir oldular.
Sanki hepimizi "küresel seçkinler"in yavaş yavaş inşa ettikleri bir geleceğe hazırlıyor gibiler...
"Bedeninden sıkıldın değil mi? Bedenlerimiz hepimizi ne çok üzüyor, değil mi?
"
Son zamanlarda daha ilk bölümünde
bu repliklerin geçtiği ne çok yabancı dizi
izledim.
Yeterince manidar.
Çünkü protez beden, android beden, klon bedenler, genetik düzeltme ve bilinen insandan sonrasına uzanan (transhuman) beden teknolojilerinin
hızla geliştiği bir dönemdeyiz.
Doğrudur!
Bedenimiz canımızı sıkıyor ve en fenası şu ki, popüler kültür de sürekli bunun altını çiziyor.
Her şeyden önce yaşlanıyor beden.
Yoruluyor, hastalanıyor, ölüyor.
Bütün bunları insan olmanın hakikati
olarak kavrayıp teslim olmayı unuttuk,
unutturuyorlar.
O kadar ki...
Yaşlanmayı bile bir tür "arıza
" gibi görmeye başladık.
Dinçlik şerbetleri ve bitmez tükenmez vitamin takviyeleri mi?
Güldürmeyin beni! Hepsi hizmet sektörünün yeni sarhoşluk ve saadet zinciri mekanizmaları..
Zihni "ayık
"ken bunlara inanan var mı ki?
Dijital haberleşmenin hepimizi on beş yıl içinde nasıl ezip geçtiğini bilmeyen yok...
Şimdi şunu da bilmenin zamanı geldi...
Bugünün gençleri yeni beden teknolojilerinin
ürünleriyle tanışmak için çok
beklemeyecekler.
Bazı toplum bilimciler açılmakta olan döneme "bedene veda çağı
" diyorlar.
O halde söyleyin bakalım... Arıza yapmayan, yaşlanmayan, güç kaybetmeyen yeni bedene kim sahip olacak
? Uluslararası zenginliğin
yarısını avucunda tutan malum minik azınlık
mı? Bu durum yeni siyasi ideolojilerin
gelişmesine yol açmayacak mı? Westworld ve benzeri tv dizilerinin
kurcaladığı nokta burası işte!
Bu dizilerin bizi uyuşturmalarına izin vermeyelim ama dikkatle izleyelim.
Güncelin patırtısına aldırmadan konuşmamız gereken hayati önemde böyle çok konu var, haftaya devam edeceğim.