Türkiye Suriye'de ne yapıyor? Bunun cevabını net olarak biliyoruz.

Terör koridorunun oluşmasına son vermek ve kendimiz için bir güvenlik kuşağı oluşturmak istiyoruz.

Ama bir de şu soru var...

Türkiye dışındaki ülkelerin Suriye planları ve nihai hedefleri ne?

Bu sorunun cevabını kafalarımızda tam olarak netleştirebildik mi, emin değilim; bilemiyorum.

Hele medya yorumcuları öylesine güncelin baskısı altına girdiler ki, uzun erimli bir bakış açısıyla düşünmeleri gitgide zorlaşıyor.

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