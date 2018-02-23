1968'den bu yana ABD'de silahla öldürülen insanların sayısı ABD tarihindeki bütün savaşlarda ölenlerden fazla...

Bizim medyada bunun dile getirildiğine rastladınız mı? Hayır!

Resmi istatistiklere bakılırsa, ABD'de 1998'den bu yana tecavüze uğrayan kadın sayısı 17 milyonu aştı. Her 98 saniyede bir Amerikalı cinsel saldırı kurbanı oluyor.

Bizim medyada bunun günler boyu konu edildiğine; yazarların çizerlerin "Yaşanmaz o ülkede!" dediğine rastladınız mı?

Ama ABD'nin mutluluk enjeksiyonları hiç gündemimizden düşmez.

Ne tür bilgiler ve ilgiler üzerinden yönlendirildiğimizi buradan çıkartın işte!

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