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HAŞMET BABAOĞLU
23 Şubat 2018, Cuma HAŞMET BABAOĞLU

Cambaza, yani Trump’a bak oyunu...

1968'den bu yana ABD'de silahla öldürülen insanların sayısı ABD tarihindeki bütün savaşlarda ölenlerden fazla...
Bizim medyada bunun dile getirildiğine rastladınız mı? Hayır!
Resmi istatistiklere bakılırsa, ABD'de 1998'den bu yana tecavüze uğrayan kadın sayısı 17 milyonu aştı. Her 98 saniyede bir Amerikalı cinsel saldırı kurbanı oluyor.
Bizim medyada bunun günler boyu konu edildiğine; yazarların çizerlerin "Yaşanmaz o ülkede!" dediğine rastladınız mı?
Ama ABD'nin mutluluk enjeksiyonları hiç gündemimizden düşmez.
Ne tür bilgiler ve ilgiler üzerinden yönlendirildiğimizi buradan çıkartın işte!

***
Nihayet tuhaf ötesi bir nokta bütün dünyanın dikkatini çekmeye başladı...
Gencecik çocuklar okul arkadaşlarını otomatik silahlarla tarıyorlar.
Yeni yıl başlayalı iki ay geçmedi ama bu yılın okul saldırılarının sayısı 80'i geçti.
Tabii adamlar hem kendi ülkelerinin hem de bizim gibilerin kamuoyunu idare etmede öyle ustalar ki, hemen Trump'ın dangalozluklarını vitrine çıkartıyorlar.
Biz 'a bakarken asıl vahim manzara gözden kaçıyor.
Yine aynı şey oldu.
Trump'ın lafı ortalığı karıştırdı: "Okul öğretmenlerini silahlandırırsak, saldırılar durabilir."
Şimdi herkes Trump'ı arkadan iten silah lobisine kızıyor.
Tamam silahı ve silah lobisini tartışsınlar.
Ama merak ediyorum...
Bir ergen, bir yeniyetme nasıl oluyor da kafası kızdığında bu kadar rahat ve kararından emin biçimde toplu katliama kalkışabiliyor?
Yıllar boyu aynı sırayı paylaştığın arkadaşlarını bir gün birdenbire otomatik silahlarla ve rastgele taramak nasıl bir şey?
Bunlar hiç sorulmayacak mı?
***
Bazen kuşkuya kapılıyorum...
Sanırım Trump bütün suçlar üzerine yüklendikten sonra teneke bağlanarak kovulacak kara keçi olarak imal edilmiş bir Başkan.
'de, Irak'ta, Pasifik'te kim bilir daha ne pis işler yaptıracaklar ona?
Sonra ne olacak?
Belki Obama'nın küreselci arkadaşları birer "melek" olarak politika semasında tekrar arzı endam edecek...
Belki nasyonalist Pentagon yeni bir lider bulacak.
Ama anlaşılıyor ki, arka plandaki zalimlikler hiç sorgulanmadan varlıklarını sürdürecek.

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