Evet, işte kar. Bu ıslak halı, her şeyi sağlık beyazına boyayan. Yatak, duvarlar, çiçekler. (L.DURRELL/Mekan Ruhu)

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O günden sonra Mümtaz içinayrı bir haz oldu (...) şu anda odasının panjurlarını açması, ihtiyar dayısına kahve pişirmesi, annesinin ilacını vermesi, bahçede iki eli şakağında kitap okuması... (/Huzur), basitçe insanın gençliğinde yaşadığı bir aşktan ibaret değildir. O kıyaslanamaz olandır, çünkü ona rastlayan, henüz aşkını ölçebileceği bir şey yaşamamıştır. Gençlik aşkı sadece kendisi uğruna vardır. Henüz bir hayal kırıklığını tamir etmesi, daha önceki bir mutluluğu aşması, bir şeylerin yanlışlığını göstermesi gerekmez. (/Animal Triste)Oysa insanınyaşadığı gerçek acı, paylaşılamayacakkadar derinlerdeyaşanan tanımlanması dahazor bir duygudur; üretilmiş acıise seyirci ve dinleyiciden hoşlanır. (/ Kimbilir?)Santiago Nasar'ın eski rıhtımın merdivenlerini inip kendinden emin adımlarla evine doğru yürüdüğünü görmüştü. "Santiago, yavrum!" diye bağırmıştı. "Neyin var?" ", Wene Hala." (/ Kırmızı Pazartesi)iyi bir fikirdeğil. Belirtilerdaha belirgin vedaha can yakıcı. Soğuk ışık beklentinin sabırsızlığını artırır. Ürpertiler huzursuzluğu azdırır. Diğer mevsimler cilvelidir; ruh hallerinizi gömeceğiniz tomurcukları, salkımları, yaprakları vardır. Kışın çıplaklığında sığınacak hiçbir yer yoktur. Çöl serabından daha hain bir şey varsa, o da kutup vahasıdır; eksi derecelerin melun güzelliği... (/ Kış Yolculuğu)Güzellikten arzu veya hayranlık duyguları uyandıran bir şey gibi bahsedilir. Oysa en güzel insanlar, bu güzellik onlarıiçin güzeldirler. Onlara duyulan arzu, neye benzediği bilinmeyen kaderlerinin bir parçası olma ihtirasından başka bir şey değildir. (/ Kaybolma Kılavuzu)Gönül kocamaz derler; halbukigönül kocamış demektir. (/ Yezidin Kızı)