Yaşarken tuhaflığın farkına varamıyoruz.

Dikkatimiz çeliniyor; cambaz oyalıyor ve dönen dolap gözden kaçıyor...

Geçen yıl tam bu sıralarda şöyle yazmıştım...

"Yunanistan'ın başı büyük dertte ve tam da bu yüzden onu başımıza bela edebilirler. Bir taşla iki kuş vurmayı planlıyorlar. Bir yandan Yunanistan'ı iyice terbiye edecekler, öte yandan da Ankara'yı NATO ittifakı içinde çatışmaya iterek köşeye sıkıştırmak isteyecekler. Buna hazırlanıyorlar."

O kadar da değil, demişti bazı arkadaşlar.

Oysa güncel köprülerin altından akan suları göstermenin başka yolu yok!

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