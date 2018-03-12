Dünya mart ayına nasıl girdi, hatırlıyorsunuzdur...

"Yeni füzemizin menzili sonsuz" demişti Rus lider ve eklemişti: "Müttefiklerimizden birine karşı yapılacak her nükleer saldırıya anında cevap veririz."

6 gün sonra Rusya'nın Antonov-26 tipi kargo uçağı Suriye'de düştü.

Aralarında seçkin komutanlardan general Viladimir Yeremeyev'in de bulunduğu 39 asker hayatını kaybetti.

Uçağın düşüş görüntüleri ilginç. Hımeymim üssündeki piste düzgün biçimde yaklaşan uçak 500 metre kala birden çakılıyor.

Malum, elektro manyetik uçak kaldırma teknolojisi ABD deniz kuvvetlerinde çoktandır kullanılıyor; düşme/düşürme işi ise şimdilik suskunluk alanında tutuluyor. Uzmanlar Antonov-26 için bu ihtimali dikkate alıyor.

Bazı Batılı stratejistlerin kanaati şu: Pentagon, Putin'e "Suriye'deki üssüne hâkim değilsin, uçak bile indiremiyorsun; iyisi mi, nükleer füzelerden bahsetmeyi kes!" dedi.

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