Yerkürenin hızlı politik dönüşü bir iki haftalığına dursun; uluslararası medya gündelik işlere baksın, piyasalar azıcık rahatlasın, hatta çatışma bölgelerindeki insanlar bu sayede bir parça nefes alma imkânı bulsun mu dediniz?

İşte tam o sırada Trump devreye giriyor...

Daha doğrusu, Trump'ı bir o yana bir bu yana çekiştiren güçler müdahale ediveriyor.

Bir bakıyorsunuz ki, yine birileri gitmiş yenileri gelmiş.

Dönüş hızı daha da artmış, şiddet potansiyeli çoğalmış.

Yeni Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un gelişi de öyle işte!

Bolton öncekilere benzemiyor; özgün strateji üreten, çok okuyup çok yazan ve çok çalışan bir şahin!

Üstelik fazla açık sözlü, hatta patavatsız.

"Irak'a iyi ki girdik ama hiç çekilmemeliydik... İran bomba üretiyorsa bombalanmalı" demek için diplomatik inceliklere başvurmuyor, her gittiği yerde açık açık söylüyor.

***

***