CHP vekillerinin ve Sözcü gazetesinin "Kılıçdaroğlu'nun tarihi konuşması" diye niteleyip selamladıkları CNNTürk programını izlediniz mi?

Ana muhalefet lideri yine ona iyi "öğretilen" yöntemi uyguladı.

Zihin bulandırdı, akıl karıştırdı, yön saptırdı.

Kendi gündemini bile darmadağın etti.

Neden peki?

Programın dökümüne baktığınızda cevabı bulabilirsiniz.

Ana muhalefet lideri yakın tarihten Fetö'yü ve 15 Temmuz'u silmiş gibiydi.

Ama "20 Temmuz darbesi" lafını yine arada geçirmeyi ihmal etmedi.

Bu çok ciddi bir konu...

Bir "beyin yıkama/tarih silme" operasyonu sürdürülmeye çalışılıyor.

Sürekli Bahçeli'ye şaşırdığını vurguladı Kılıçdaroğlu. "Nasıl oldu da değişti?" diye sorguladı.

Sanki hiç 15 Temmuz olmamış gibi...

Sanki Türkiye'ye kırk yıllık müttefikleri bile dört koldan düşmanlık yapmaya kalkışmamış gibi...

Sanki ülkenin bir beka sorunu yokmuş gibi...

Ancak şunu da kabul edelim...

Esas mesele artık Kılıçdaroğlu değildir.

Mesele daha ileri bir boyuta taşınmıştır.

Mesele CHP teşkilatının tamamı ve oyuncak hamuruna çevirdikleri seçmen sosyolojisidir.

Bu teşkilat "n'oluyoruz yahu?" deyip silkinmeyecekse...

Bu seçmen sosyolojisi onca laf kalabalığı ve algı saptırmaları sonucu "beyninin sıfırlanması"na izin verecekse...

Bizi "ilginç" bir 2019 bekliyor demektir.