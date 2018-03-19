Şimdi geri dönüp hatırlayalım...

Yeni yıla birtakım Amerikalı komutanların Suriye'nin kuzeyinde terörist beslemelerinden bir "sınır güvenlik ordusu" kuracakları açıklamalarıyla girmiştik.

Sınırın öte yakasında Türkiye vardı.

Anlayacağınız, planlarını artık gizlemiyorlardı.

Dışişleri Bakanımız Çavuşoğlu Kanada'daki zirvede lafı çevirmeye çalışan Tillerson'a "bu açıklamalar ciddiyse sonuçları da ciddi olur" dedi.

ABD Savunma Bakanı Mattis koşup "aman bu haberlere inanmayın" diye lafa karıştı.

Belli oldu ki, masada iş yürümüyordu.

Türkiye için artık bu yalanlar zincirini sahada kırıp atmaktan başka çare kalmamıştı.

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Kanada'daki zirveden üç gün sonrabaşlattık.Çıkarları çatışan, farklı ittifaklarda yer alan ülkeler, örgütler, istihbarat kuruluşları ve medya unsurları birdenbire karşımızdaki mevzilere geçtiler.ABD, AB medyası hemen karşımıza geçti.İran'ın İngilizce yayın yapan resmi televizyonu bir ara YPG kanalı gibiydi.Tam o sırada, neden nasıl olduysa bir Rus uçağı düşürüldü ve Ruslar on gün hava sahasını kapattılar.Sürekli Almanya tarafından arkadan itilenyeni bir Kardak krizinin fitilini ateşlemeye çalışarak Ankara'nın dikkatini dağıtmaya çalıştı.de dışarıdan farklı değildi...hiç utanıp sıkılmadan ÖSO için sürekli tezvirat üretti.ÖSO üzerinde şüphe yaratmaya çalışan Fetö ve PKK medyasını memnun edecek söylentiler oluşturmakta beis görmediler.En son, 7 Mart'ta, Afrin'ekilometreler kalmışken "Bence kenti elegeçirmek gibi bir düşünce olmamalı" dedi!Ertesi gün çark etmeye çalışması kimseyi ikna etmedi.Başka bir ülkede olsa, partisi bu liderin istifasını isterdi.Dün sabahın o kutlu saatlerine işte böyle bir ortamda geldik.Ama unutmayalım ki, biz yürürken beslemelerini üzerimize ateş etmeye kışkırtanlar bu hal ve tavırlarından öyle kolay vazgeçmeyecekler.Ne yapsalar, yine de başaramayacaklar.