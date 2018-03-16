"ABD, Türkiye'den vazgeçemez." Bu sözü ne çok işitiyoruz, değil mi?

Akşamları tv kanallarını geziyorum.

Hep bu söz çıkıyor karşıma.

Herkes ne kadar emin!

Ağır biçimde karamsar bir tablo çizenler bile...

Doğru! ABD, 65 yıllık stratejik ortağından, yani Türkiye'den kolay kolay vazgeçemez.

Ama hangi Türkiye'den?

Bu soruyu dile getirmekten daha ne kadar kaçınacağız?

ABD'nin kafasındaki geleceğin dünya düzeninde Türkiye'nin yerini en küçük detayına kadar sormaz, sorgulamazsak olup bitenleri anlayamayız.

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