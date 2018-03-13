Haçlılar Kudüs'e yaklaşırken Fatımi ulemasının "sivrisinek kanı necis mi değil mi" meselesiyle uğraştığı anlatılır...

Fatih İstanbul surlarına dayandığında Bizans seçkinlerinin meleklerin cinsiyetini tartıştıkları rivayetini de bilirsiniz.

Neden her kültürde böyle bir kalıp vardır ve ne anlatılmak istenir?

Cevap açık: Tarihin hareketlendiği zamanlarda "toplumsal dikkat" ve "devlet gözü" hayati önemdedir.

Dikkati dağılan, dağılır.

Esasa odaklanamayan körleşir.

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