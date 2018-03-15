Medyaya bomba gibi düşen ölümlerin ardından...

Bir de "uzaktaki yakınlar" diyebileceğimiz insanların ani ölümleri karşısında...

Çoğumuzun içinde hemen "her şey boş işte!" hissi kabarmaya başlıyor.

Eskiden üç beş kişi bir araya gelince bu his dile getirilirdi; şimdi sosyal medya çağı ya, ölenlerin fotoğraflarının yanına hayatın boşluğunu anlatan cümlelerin eklenmesi pek gözde bir tutum.

İran'da düşen özel uçak haberinden sonra da aynı şey oldu.

Dahası da vardı tabii..

Utangaç "madem öyle, şimdi ne yapmalı?" sorgulamaları...

Ölüm hakikatini gösterip berbat ve bencil bir hayat sıtmasına kendini razı etme çabaları...

Dünyevi hazlara dair örtülü çağrılar...

Hepsi hızla birbirini takip etti.

Nasıl etkili bir ruh haliyse artık, mütedeyyin insanların da aynı rüzgara kapılıverdiklerini gördüm.

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