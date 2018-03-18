Toprağın gübrelisini, ağacın meyvelisini, suyun gürünü sevdiğim gibi... Hamiyetli adamları daha ziyade severim: Taşın madenlisini, otun hassalısını, menbaın şifalısını daha ziyade sevdiğim gibi... Vatanını sevenleri ise hepsine tercih ederim; demire çeliği, çama meşeyi, sise yağmuru tercih ettiğim gibi... (Sakın Aldanma, İnanma, Kanma)

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