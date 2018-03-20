Afrin'deyiz.

Gireceğiz, dedik. Girdik.

ABD'nin YPG üzerinden Akdeniz'e koridor açma ve bu koridoru devletleştirme planı kesintiye uğradı.

Ama şimdi dönüp dikkatli gözlerle bir daha bakmak gerek.

Çünkü tam biz Afrin'e girerken "büyük oyuncular" arasındaki dengeler ve ittifaklarda değişim başladı.

BBC'nin harekâtın hedefine ulaşmasına iki gün kala "Türkler Afrin'de hastane vurdu" haberi manidardı.

Önemli!

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