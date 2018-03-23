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HAŞMET BABAOĞLU
23 Mart 2018, Cuma HAŞMET BABAOĞLU

Cumhurbaşkanı adayları olmayacak mı?

Gördük!
Ana muhalefet liderine "şu kişiler Cumhurbaşkanı adayınız olabilir mi?" diye sorulunca, olabilir, düşünülebilir diyor.
Öyle su üzerinde kayar gibi söylüyor bunları...
"Kafamızda birkaç isim var" diyor sonra...
Dürüstçe söyleyin, 'nun konuşmalarından, hal ve tavırlarından bu izlenimi alıyor musunuz?
Ne yalan söyleyeyim, hazırlıklarının Cumhurbaşkanı adaylığı ve aday belirleme üzerine olduğuna dair işaretler göremiyorum. Yok, öyle bir şey!
Bir "Ekmek için Ekmeleddin" hatası daha yapmazlar.
O halde?
Tam tanımlayamam ama muhalefet başka bir şeye hazırlanıyor gibi...
Kimler tarafından? Dışarıdaki malum yapılar tarafından...
artık "dışarıdan" bir parti.
Peki neye?
Kestirebildiğim şu...
Yeni ve büyük bir Gezi'nin, geniş bir toplumsal huzursuzluk ortamının yaratılmasını hedefliyor ve bekliyorlar.

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