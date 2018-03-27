Ben ruh halinizi anlatıyorum...

Bilimden söz etmiyorum; sizin bilime bakışınızdaki "sakatlığa" işaret ediyorum.

Hawking'in fizik teorilerini değil, Hawking'in kendisini konu ediyorum.

Siz ne yapıyorsunuz?

Bilimin marifetlerini anlatıp bir yandan da sosyal medyada ve ekranda bana hakaret ediyorsunuz..

Kime bu havalarınız?

Nihayetinde sizler Muhteşem Yüzyıl dizisini Kanuni sanan bilim insanlarısınız...

Sizleri neyin hasta ettiğini biliyorum..

Stephen Hawking sizin için iyi bir popüler bilim vitriniydi, bitti.

Bu vitrine tabii şu inciler de dahildi...

"Uzaya kaçmanın zamanı gelmiş"miş...

"Kadınları anlamak imkânsız"mış...

Hepsi kitlelere iyi zerk ediliyordu, yalan yok!

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