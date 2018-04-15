Onu görmek için gözlerini yumması yetiyor. (G.G.MARQUEZ / Kırmızı Pazartesi)

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Maalesef ki, basit bir aşk hikayesi diye bir şey yoktur. (/ Kovboy Kızlar da Hüzünlenir)Hayat, sanki gençlik hayallerimin burnunu sürtmek için var. (/ Romantik Bir Viyana Yazı)Bazen öyle bir an gelir ki, dünya nefesini tutmuş gibi olur. Sanki bütün tekerlekler durur, uçaklar, tenis topları ve kırlangıçlar havada asılı kalır. Hareket eden insanlar dona kalır. Sanki dünya dönmeye devam edip etmeyeceğini, yörüngeyi değiştirip değiştirmeyeceğini düşünmektedir. Sessizlik mutlaktır; trafik susmuştur, makineler gürültü etmez, dalgalar kıyıya vurmaz (...) Bu anlar çoğu zaman karar verme anlarıdır. Sevgili henüz vagonun basamağında durmaktadır, kapılar kapanıp tren kalkmadan ona "kal" demek mümkündür. (/ Gordiyon Fiyongu)Kalbin tüm meseleleri yalnız kalpte halledilir. Çünkü bir hissin hakkından ancak başka bir his gelir. (/ Yalnızız)Sonradan fark ettim. Sonradan fark ettiklerimden öğrendiğim bir şey varsa o da sonradan fark ettiklerimin önceden fark ettiklerimden çok daha ağır ve yaralayıcı olduğuydu. (/ Unuttum Yalnız)Filmlerde, genellikle birisi en mutlu zamanlarını geçirdiği bir eve gider ve yavaş yavaş ekran gülümseyen yüzlerle dolup taşar. Bu göreneğin böylesi etkili olması gerçek hayatla bir alakasının bulunmamasındandır. Ama özlemimizin şiddetini doğrular: Evlerin perili olmasını isteriz. Değillerdir. (/ Bir Hışımla )"İlginç mi?" "Hem de çok ilginç!" İşte bu ölüm öpücüğü! İnsanlar yaptıklarını beğenmezse veya seni incitmek istemiyorsa "ilginç" sözcüğüne başvururlar. (/ Hesaplaşma)İnsanların kendilerinin olmayan acıyı izlerken, kötü haber verirken, televizyonda bombaların düşüşünü seyrederken, telefonun öbür ucundaki bastırılmış hıçkırıkları dinlerken aldıkları keyfi de asla küçümsemeyin. Acı tek başına sadece Acı'dır. Fakat Acı + Mesafe = Eğlence olabilir. (/ İnci Gibi Dişler)