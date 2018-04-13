Tarih 16 Temmuz 2003...

İkindi vakti.

Dr. David Kelly biraz yürüyüş yapmak için evinden çıktı.

Sonrası bilinmiyor.

Cesedi ertesi sabah evinden birkaç kilometre uzaktaki korulukta bulundu. Cebinde bir bölümü boşaltılmış sakinleştirici ilaç kutusu vardı.

Ailesi şiddetle karşı koydu ama resmi makamlar intihar raporu düzenleyip dosyayı kaldırdılar.

Şüphe kalktı mı? Hayır!

Bugün bile sürüyor.

Niçin?

Dr. David Kelly kitle imha silahları alanında birinci sınıf uzman bir bilim adamıydı.

Uzun süre Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı bünyesinde çalışmıştı.

İngiliz hükümetinin "Irak birkaç saat içinde kitle imha silahları üretebilir" tezine karşı çıkıyordu.

Bu konuda yazdığı rapor mart başında medyaya sızdırılmış ve Dr. Kelly günlerce sorgulanmış, özel hayatı bile işin içine karıştırılmıştı.

Ve bilindiği gibi 17 Mart'ta Irak işgali başlatılmıştı.

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