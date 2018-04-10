Basmakalıp yargıların konforuna teslim olmayıp uyanık kalanlar için "dünya gerçeklerinin kafaya dank etme" günleri sürüyor...

Geçen yüzyılın ikinci yarısında egemenler tarafından gazlanan ne kadar yalan varsa, gözümüzün önünde sapır sapır dökülüyor...

"Demokrasi" yalanı, "özgürlük" yalanı, "evrensel hukuk" yalanı vd.

Artık gerçekleri görmezden gelmek zor.

Ama bana sırf Katil Esed'e birkaç füze gönderir diye iki gündür Beyaz Saray ve Pentagon karşısında ceket ilikleyen muhafazakârları ve sırf Batı'yla çatışıyor diye Putin'e aşk besleyen sözde solcu ve ulusalcıları soracak olursanız...

Onlar "uyumak" konusunda kararlılar.

Onlar için yapacak şey yok.

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