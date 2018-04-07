Kaç cumartesidir bu köşede tekrarlıyorum...

İyi insan olmayı hedef edinirsek; cömertliğe ve dürüstlüğe hak ettikleri değeri geri verirsek çılgın gibi mutluluk aramaya ihtiyacımız kalmaz.

Ama biliyorum...

Medarı maişet motoruna köleliğimiz ve sosyal ortam bizi öylesine hırpalıyor ki, kafamızı kaldırıp etrafa bakamıyoruz.

Modern mutluluk teorileri ise takılmış plak gibi bize "sen kendine bak, kendini toparla, kendini bul" deyip duruyor.

Mümkün mü? Bu işin altından tek başımıza ve benmerkezci bir tutumla kalkabilir miyiz? Hayır!

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