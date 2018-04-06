Sosyal medyada "gençler deizme yöneliyor" diye bir rüzgâr üfürüldü...

Kaçar mı?

Hemen tartışmaya başladık.

Bir ara meğer "inanç felsefesi" uzmanları (!) ve çıplak gözle fakat gayet keskin sosyolojik gözlem yapabilenler ne çokmuş diye düşünmedim değil!

Keşke gerçek bu olsaydı...

Ama olay başka.

Yapay gündemler yoluyla dikkatler esas olandan uzaklaştırılıyor, kafalar bulandırılıyor.

İşin fenası, bu "numara" her seferinde tutuyor.

Bir türlü akıllanmıyoruz.

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Hatırlayın!...Hani dışarıda PKK FETÖ propagandası zirveye çıkmışken...Yani milletçe tek yürek olmamız gereken dönemdeyken...Bir sabah uyandık ve sosyal medyaya baktık ki...Ortalık karışmış.Çünküservis edilmiş.İş öyle büyüdü ki, devletin tepesi duruma müdahaleye zorlandı.Peki sonuçta ne oldu, derseniz...Bu "" gündemin içinde boğulunca..." türünden garip açıklamalar yapan ana muhalefet liderine kimse "" diyemedi. Ona bunu söyleten dinamikler sorgulanamadı.

Ve şimdi...

Türkiye tarihinin dönüm noktası sayılacak bir zirveye ev sahipliği yapmışken...

Aklımız fikrimiz deizm konusunda.

Olacak şey mi?

İşin içinde gençlerin gidişatı da olunca çenemizi ve beynimizi tutmak imkânsızlaşıyor.

AB,

Yunanistan'ı Türkiye'nin üzerine sürüyormuş, Fransa Menbiç'e asker yerleştirecekmiş, Suudiler ve İsrail kol kola Lübnan'ı ateşe vermeye hazırlanıyormuş, birtakım zengin Fetö'cüler birer ikişer yargıdan paçayı sıyırıyormuş...

Söyleyin, onca sahte gündem içinde bu hayati gelişmelere dikkat edecek hal kalıyor mu?