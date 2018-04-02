İsterseniz, aşağıda okuyacaklarınıza "Otizm Farkındalık Günleri"ne bir katkı olarak bakın...

İsterseniz, "Nasıl bir dünyada yaşıyoruz?" sorusu olarak değerlendirin...

Benim tercihim ikincisinden yana...

Ama önce şunu söyleyeyim:

Başkalarıyla etkileşim bozukluğu ve sürekli tekrarlayan davranış bozukluklarıyla dikkati çeken otizm bizde hâlâ görmezden geliniyor.

Dışarıdan bakanlar yaptıkları tuhaf yorumlarla otizmli çocuklar ve ailelerinin sıkıntılarını ağırlaştırıyor. Özel eğitim konusu ise ciddi problem.

Oysa otizmin dünyada görülme sıklığı sürekli artıyor. Bazı çalışmalara göre bu oran her 110 çocukta 1'e kadar indi. Bu oranın daha da düşeceği öngörülüyor.

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