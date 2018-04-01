Biliyorum, diyordu. Yine kitaplara gömüleceksin, sayfalarında ikimize rastlama ihtimalinin peşinden giderek deli gibi kitap okuyacaksın ve bu sana iyi gelecek. (BARIŞ BIÇAKÇI /Seyrek Yağmur)

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