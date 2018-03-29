Demek ki, neymiş?..

Şahit olduğumuz her kavgaya "bu iş, burada biter" aklıyla yaklaşmak doğru değilmiş.

Demek ki neymiş?..

Uzun vadede olacaklara dair tahminlerimizle hemen yarına ilişkin ihtimalleri birbirine karıştırmayacak kadar soğukkanlı olmamız gerekirmiş.

Neden bahsediyorum?

Aylardır dile getirilen "Avrupa ölüyor, bitiyor; AB çatlıyor" şeklindeki tezlerden bahsediyorum.

O kadar ki, "Batı'nın nihai çöküşünün çok yaklaştığı"ndan dem vuranlar dahi olmuştu.

İşaretler o yönde değil miydi peki?

Öyleydi.

Sadece Brexit bile bu yönde muazzam bir işaret fişeğiydi.

Ama gerçek şu ki...

Tarihsel/ toplumsal olaylar bizim muhakeme ve niyetlerimizin zaman ölçüsüne uymazlar.

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