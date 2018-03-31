Geçen gün öğrendim... "Eşsiz ve içsel bir mutluluk"la tanışmak amacıyla doğru nefes alıp vermeyi öğrenmek için seans başına 300 lira ödeyenler varmış.

Bir tanıdığım da "mutluluk için sessizlik" dersleri alıyormuş.

Ne tür bir ders, kim bu dersi veriyor diye hiç sormayın!

Amerikalıların Marvel Comics adında meşhur bir çizgi roman şirketi vardır, hani şimdilerde film de yapıyorlar...

Oradaki karakterler çocukken bindikleri uçağın Himalayalar üzerinde düşmesi üzerine kaybolur, gizemli keşişler tarafından yetiştirilir ve New York'a döndüklerinde ya şifacı ya kurtarıcı olurlar.

Öğrendim ki, bizim "sessizlik uzmanı" da etrafa hiç sıkılmadan böyle bir masal anlatıyormuş.

Şimdi diyeceksiniz ki, "Nişantaşı, Bebek çevresi kendi arasında eğleniyor, hiç aldırma!" Ama öyle değil!

Görüyorum...

Popüler kültür bu oltaları bütün toplum kesimlerinin içinde yer aldığı deryaya sallandırıyor; her yaş ve baştan insan da bu zokayı yutuyor.

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