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HAŞMET BABAOĞLU
06 Nisan 2018, Cuma HAŞMET BABAOĞLU

Not defteri

D aha az ın yaşayacağı bir dünyaya doğru gidiyoruz. Güçsüzlerin öldüğü, paralıların yaşadığı bir dünya... Nuh depoları yapılıyor, tahıllar saklanıyor, uzayda yeni yaşam mekânları aranıyor. İnsanlar sanki yok oluşun yaklaştığını hissedip buna bağlı davranışlar içine giriyor. Daha doğrusu, belli bir kitle bu arayış içinde. Zira dünya yok oluyor(...) Biz Müslümanlar olarak bunlardan korkmamalı, umutsuzluğa düşmemeli ama pervasız da davranmamalıyız. (LACİVERT DERGİ/Mesut Aytekin'le yeni medya üzerine söyleşi)

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