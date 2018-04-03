Yunanistan'la önce ciddi anlaşmazlık, sonra çatışma...

Bir tuzak bu ve hazırlayıcıları var.

Kim bunlar?

Türkiye'nin derin düşmanları...

Aracıları kim?

Gizli ve açık Fetöcüler...

AB ve NATO'nun şahinleri...

Ve...

İşte bu "ve"den sonrasını söylemek zorunda kalmak üzücü. İnsanın dili varmıyor.

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