Dünkü yazım geniş yankı uyandırdı.

O nedenle, şunu tekrar not etmek isterim.

Batı'da çok ciddi bir aşı karşıtı lobi var. Siyasi/toplumsal yönü güçlü fakat bilimsel dayanakları zayıf bir lobi bu.

Ben "taraf" değilim.

Ama şüpheli işler döndüğü de açık.

Öldürülen Dr. Bradstreet otizmin sadece nedeni üzerinde değil, tedavisi üzerinde de çalışıyordu ve ciddi bir merhale kat etmişti.

Esas dikkat çekmek istediğim nokta şu: Tıbbi teşhis ve tedavi açgözlü bir endüstrinin ve toplumsal iktidar sürecinin konusu olduğunda ortalık kararıyor.

Bu konuya ileride devam edeceğim.