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HAŞMET BABAOĞLU
07 Nisan 2018, Cumartesi HAŞMET BABAOĞLU

Kebaba alternatif...

Malum, çok zamandır yeme içme konularından söz açmıyor, açmayı da istemiyorum.
Fakat Bursa'daki Zennup 1844 için bir parantez açacağım bugün.
Geçen gün birkaç saatliğine Bursa'ya gidince "tarihi" bir değişiklik yapıp kebap yerine Ömür Akkor'un meşhur ını seçtim. Anladım ki, çok doğru bir tercihte bulunmuşum.
Tamamen geleneksel mutfağımızdan harika yorumlar karşıladı beni. Hele ekmekler! Anlatacak kelime bulmakta zorlanırım.
Şimdilik yolu Bursa'dan geçen meraklılara bir de bu alternatifin olduğunu hatırlatmakla yetineyim.

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