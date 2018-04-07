Malum, çok zamandır yeme içme konularından söz açmıyor, açmayı da istemiyorum.

Fakat Bursa'daki Zennup 1844 için bir parantez açacağım bugün.

Geçen gün birkaç saatliğine Bursa'ya gidince "tarihi" bir değişiklik yapıp kebap yerine Ömür Akkor'un meşhur restoranını seçtim. Anladım ki, çok doğru bir tercihte bulunmuşum.

Tamamen geleneksel mutfağımızdan harika yorumlar karşıladı beni. Hele ekmekler! Anlatacak kelime bulmakta zorlanırım.

Şimdilik yolu Bursa'dan geçen meraklılara bir de bu alternatifin olduğunu hatırlatmakla yetineyim.