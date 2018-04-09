Bazen hatıralarıma daldığımda...

Gençliğimde sol ideolojik çevreler içinde geçen günlerime yanıyorum.

Tamam! Bir nevi "mahalle"nin içine doğuyorduk; eğitimimiz bir kaydırak gibi bizi "sol kültür" havuzuna düşürüveriyordu.

Şimdi düşününce, "bunda da bir hikmet vardı" dediğim de oluyor; güzelim 20'li, 30'lu yaşların enerjisini oralarda düşe kalka harcadığıma üzüldüğüm de...

Çünkü "cebimizdeki adreslerden umut kalmadığı"nı; "birçok sayfasını atlayarak bitirdiğimiz kitabın" en baştan okunmayı beklediğini daha o günlerde anlayıp toparlanabilirdik.

Tabii benim zamanımda solcu olmak şimdiki gibi bütünüyle "Hak'sız" ve "halksız" bir dalavere değildi, onu da söyleyeyim...

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