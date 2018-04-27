Dönem dönem insan "Ne Kesici'ymiş kardeşim!" diye söylenmek durumunda kalıyor.

CHP milletvekili İlhan Kesici'den söz ediyorum.

Hiç gündemden düşürülmüyor ama bir türlü gündem de olamıyor!

Nasıl bir şey bu!

Kurduğum cümle açık bir ifade veya mantık hatası mı içeriyor? Hayır!

Maalesef gerçeğin ta kendisi...

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'nin artık memleket sosyolojisiyle rabıtası kalmamış Demirel ailesinin damadı olmak dışında belirgin bir özelliği var mı? Yok!Çok iyi ekonomistmiş, öyle diyorlar. Göremedik, kimse göremedi. Zaten ekonomist siyasetçiden geçilmiyor ortalıkta.Başta sermaye oligarşisi olmak üzere belli çevreler onusaklıyor.O zaman geldiğinde ne oluyor peki? Hiçbir şey.Bir de "" tavrı var!..Devleti, ekonomiyi, AB ilişkilerini, NATO'yu çok iyi biliyor, diyorlar.Öyle mi?Anlayamadık gitti.Ha, şu var tabii...Geçen yılın kasım ayında CNNTürk'tesorulduğunda "" demişti.Her şeyi biliyor ama bunu bilemiyor!!!Şimdi bakıyorum...Yine alttan alta Cumhurbaşkanı adaylığına hazırlamaya başlamışlar İlhan Kesici'yi...Kılıçdaroğlu "" dediya...Hemen parmaklar Kesici'yi işaret ediyor.Oysa aynı konuşmada ana muhalefet lideri "" da demişti.Hani Kılıçdaroğlu'nun bu sözleriyle son aylarda Katar'dan Ürdün'e gitmedik yer bırakmayan'ü kastettiğini söylesek, yanlış olur mu? Sanmam.Anlayacağınız,Nasıl kısır bir döngü!Nasıl sokaktan uzaklık!Nasıl dar bir siyasi vizyon!Dün CHP teşkilatları "biz büyük partiyiz, çatı adayları istemeyiz" diyerek yönetime ateş püskürdü.Fakat eminim günü geldiğinde tepedekilerin istediğine uyacaklar.Bir de seçmenlerinin hali var tabii...Her seçimde sandığa "" gönderilenler...yaşadıklarıhayal kırıklığının tedavisi gitgide güçleşiyor.Yakında kendilerini jiletleyecekler.