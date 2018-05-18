Trump'ın büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararı kaprismiş...

Yazık olmuş, bu "keyfi karar" sonucu onlarca Filistinli öldürülmüş...

Üç gündür böyle yazıp çizenleri görüyorum.

Sanırsın, hepsi Trump karşıtı öfkeyle yanıp tutuşan birer Hollywood yıldızı da Oscar töreninde nutuk atıyor!

Yok tabii öyle bir şey!

Trump'ın kötülüğü üzerinden kendi Batı hayranlıklarını temize çıkarmak istiyorlar. Onları tanıyoruz: "Okumuş" saftorikler, uyanık CHPliler, AKP'liler (Dikkat, AK Partililer değil!) ve her şekle giren liberaller.

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