Biter diyorum...

Bu saçmalıklar dansı...

Bu endişeler içinde saçmalayan zihinlerin bir yana, keyfi hiç bozulmayan bedenlerin öteki yana savrulması süreci elbet son bulur diye düşünüyorum...

Yok! Olmuyor.

Gezi'den beri böyle sürüyor.

Bir sosyal sınıf var ki, inat ve ısrarla, hatta hınçla kendini paralıyor.

Her seçim öncesinde iyice dağıtıyorlar.

Hani kişisel hazları ve hayat tarzları yara alsa, anlayacağım.

Her gün gittikleri barlara, restoranlara yenileri ekleniyor. Tatil neşeleri deseniz, hiç bozulmuyor.

Onların sevdikleri deyimle söyleyeyim; her gün yeni bir "event"den başlarını alamıyorlar.

Eh, zaten memleket iktisadının geliri ve fırsatları hâlâ hep onların hanesine yazılıyor.

***

***

Ama sorarsan, hep sızlanma, hep bir tiksinme hali...Millete gıcıklık...Memleketini aşağılama...Durmadan "" yaltaklanma...İleride sosyal bilimciler haklarında sarsıcı yorumlar yapacaklar, bundan eminim.Ama bazı şeyler var ki, psikolojiden öteye açıklaması yok; insan şaşıp kalıyor.Mesela Türkiye'nin en lüks marina evlerinden birinde yaşayan bir eski tanıdığın Deniz Gezmiş'leri sosyal medyada kızıl bayrak resimleri ve gözyaşları içinde kutlaması akıl alır şey mi?Gezmişlerin gerçekte yaşamadığını, her şeyin heyecanlı bir Hollywood senaryosu olduğunu mu sanıyor?Nasıl saçmalamaktır bu!Hele daha üç beş yıl öncesine kadar başörtülüleri görünce kaldırım değiştirenlerin şimdi kendilerini'nun ""ne inandırmaya zorlamaları başlı başına vaka...Bir de içlerine uzun uzun çektikleri meditasyon ""lerinden patlayacak hale gelip eşini dostunu "" ilanlarıyla korkutanlar var.Gülsen gülünmez...Bazen hakikaten bu topraklara Mars'tan düşmüş gibiler...diyeceği geliyor insanın amadeğmez.Bazen basbayağı hinlik ve kötülük peşindeler.Yıllardırdan yakınıp şimdi "" diye mesajlar atacak kadar yüzsüzler.Allah selamet versin!Anlıyorum ki...Memleketin bunlarla daha çok işi var.