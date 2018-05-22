Olup biteni iyice anlamak demek, adını koymak demektir.

Temmuz 2013'te Mısır'da ne oldu?

General Sisi darbe yaptı deyip geçecek miyiz?

Ya Haziran 2017'de Suudi Arabistan'da olan nedir?

Bir "saray darbesi" sonucu Savunma Bakanı Muhammed Bin Selman veliaht prens oldu; yönetimin örtülü sahibi olarak, reform politikaları izlemeye başladı, ABD ne isterse onu yapmaya başladı demek yeterli mi?

Olup bitenin adı açık: İşgal.

ABD, tek kurşun atmadan bu ülkeleri işgal etti.

2013'te Gezi, 2016'da darbe kalkışması başarılı olsaydı, bizim için de olacak olan buydu.

Bu gerçeği iliklerimize kadar hissederek anlamalıyız.

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