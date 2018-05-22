Olup biteni iyice anlamak demek, adını koymak demektir.***
Temmuz 2013'te Mısır'da ne oldu?
General Sisi darbe yaptı deyip geçecek miyiz?
Ya Haziran 2017'de Suudi Arabistan'da olan nedir?
Bir "saray darbesi" sonucu Savunma Bakanı Muhammed Bin Selman veliaht prens oldu; yönetimin örtülü sahibi olarak, reform politikaları izlemeye başladı, ABD ne isterse onu yapmaya başladı demek yeterli mi?
Olup bitenin adı açık: İşgal.
ABD, tek kurşun atmadan bu ülkeleri işgal etti.
2013'te Gezi, 2016'da darbe kalkışması başarılı olsaydı, bizim için de olacak olan buydu.
Bu gerçeği iliklerimize kadar hissederek anlamalıyız.
Diplomatik bir kıvırmayla da olsa İsrail'in zulmüne karşı çıkmayıp Filistinlilere açık açık ayar veren
Suudiler ve her gün
biraz daha köleleşen Mısır
dönemine işte
böyle geldik.
Arap iktidarları ile Arap sokağını birbirinden bu kadar ayırmayı darbeler bile beceremez. Bunu ancak işgal gerçekleştirir; o yüzden doğru tutum olup bitene işgal olarak bakmaktır.
Çok belli ki, yeni bir Ortadoğu inşa edilecek ve görev İsrail'le işbirliği yapan Suud'lara, Mısır'a, BAE'ye düşecek
.
Washington da bu inşaat çalışmasını uzaktan sırıtarak ve her gün daha fazla silah satarak izleyecek.
Ve o silahlarla Ortadoğu
luları birbirine vurduracak!
Sonra gelen "barış
" bölgenin yeni haritasını ve (daha önemlisi) "yeni insan
"ını ortaya çıkartacak.
Plan ve hesap bu.***Prens Selman
'ın çok büyük ve çetin bir ihaleyi üstlendiği açık.
Ama projektörler asıl Washington'daki yeni ekibi
aydınlatmalı. Hızlı biçimde bakalım mı? Yeni Dışişleri Bakanı Mike Pompeo
15 Temmuz'un ardından hemen ne demişti: "Türkiye
totaliter İslamcı ülkedir." Yeni Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton
ne demişti: "İran'da rejim 2019'a kadar değişmeli." Yeni CIA direktörü Gina Haspel
'in ilginç özelliği ne? İyi derecede Türkçe ve Farsça biliyor. Türkiye'de bulunduğu dönemlerde ihtida etmiş bir yabancı kılığında İslami cemaatlerin arasına karıştığı iddia ediliyor.
Söylenecek ne çok şey var, değil mi?
Bu ekip elbette Türkiye'ye de gözlerini dikmiş halde. Bağımsızlık arayışımızdaki kararlılığı
çözemiyorlar bir türlü...
Sonuç olarak...
Hep tekrarladığım gibi... Agâh olmak
zorundayız.
Öğrenmek, bilmek, dersimizi sıkı çalışmak zorundayız.
Ve elbette uyanık
kalmalıyız.