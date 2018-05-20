Sanatların en büyüğü, en değerlisi ve en yararlısı - elbette- gençlik çağını iyi kullanmak sanatıdır; bu sanatı öğretemeyen eğitim kaç para eder? En ağır vebal böyle eğitimlerin omzundadır. Ben yıllardan beri bu vebalin kurbanları arasında yaşıyorum. (TARIK BUĞRA / Gençliğim Eyvah )

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