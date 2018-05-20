Sanatların en büyüğü, en değerlisi ve en yararlısı - elbette- gençlik çağını iyi kullanmak sanatıdır; bu sanatı öğretemeyen eğitim kaç para eder? En ağır vebal böyle eğitimlerin omzundadır. Ben yıllardan beri bu vebalin kurbanları arasında yaşıyorum. (TARIK BUĞRA / Gençliğim Eyvah )***Yangında
ilk kurtarılacak, kelimelerdir. Kelimelerimiz yanıp kül olduğunda başlar tükeniş. Aşk, susmayı seçmekle biter. Kavga varsa kelimeler var, yani ümit vardır. Bu yüzden değil mi bazen on tedavi seansında bulamadığımız dermanı bir şarkının sözlerinden, bir şiirden çekip çıkarmamız. (NAZAN BEKİROĞLU
/ Kelime Defteri)***
Bozkırda koşturan kanatları körelmiş kuşlar gördün. Üzerine konacak ağaçlar bulunmayan bir yerde kuşların uçmasına gerek kalmaz, çevreye uyarlar. (JULIEN GRACQ
/ Sirte Kıyısı)***
Ağaçların altından sözsüz geçmek, çam reçinelerinin akıttığını toplayamamak, gece öten kuşa derdini, yavaşça suya giren ördeğe suyu soramamak ne zor. (ŞULE GÜRBÜZ
/ Öyle miymiş?)***
Bilesin ki, aşkın keskin bir hâkimiyeti, karşı konulamaz kuralları, hiç azalmayan bir nüfuzu, önüne geçilmez bir baskısı vardır. En sıkı düğümleri çözer, katı şeyleri eritir, sağlam şeyleri sarsar (...) Kendimden misal vereyim. Küçükken sarışın bir kızı sevmiştim. Ta o zamandan beri esmerlerden hoşlanmam, esmer güzeli ya da gün benizli olsa bile... (İBN HAZM
/ Güvercin Gerdanlığı-Sevgiye ve Sevenlere Dair)***
Öyle ise, şunu hatırından çıkarma ki, en uygun zaman içinde bulunduğun zamandır. Çünkü ancak o zaman kendi kendimize hâkimizdir. (L. N. TOLSTOY
/ Hayatın Anlamı)***
Susuyoruz, sessizliğin ortasında, saatin tıkırtısı meydana çıkıyor. Onunki de budalalık. Hepsi birbirine benzedikten sonra, zamanı sonsuz parçalara bölmek niye? (ATTİLA İLHAN
/ Sokaktaki Adam)***
Şeytanın secde etmeyi reddetmesindeki sebebin, aşkın yokluğu ve Hz. Adem'den gelen manevi cazibeden etkilenmeyişi olduğunu öğrenince secdeye bir daha âşık oldum. (RABIA CHRISTINE BRODBECK
/ Tozun Aşkı)***
Sana teselli çok. Yalnız otur, etrafı dinle, kendini dinle. Dinle ki yaz geçti! Müsterih ol. (SAFİYE EROL
/Leylak Mevsimi)