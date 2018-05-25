İki resim önemli...

Biri beş yıl öncesine ait.

BRICS ülkeleri liderleri muazzam bir özgüven içinde el sıkışıyor.

Yer Güney Afrika, Durban.

Devlet Başkanı Jacob Zuma misafirlerini karşılıyor ve basın mensuplarına "artık dünya egemeni Batı'ya kafa tutacak yeni bir gücün oluştuğu"nu anlatıyor.

Resimde kimler var?

Hindistan, Rusya, Brezilya, Çin ve Güney Afrika.

Zirvede en önemli şey neydi diye soracak olursanız, cevap net: Çok hızlı biçimde Uluslararası Para Fonu'na (IMF) alternatif bir kuruluşun hayata geçirilmesi kararıydı.

Ne oldu peki?

Dünyada beş yıl yaprak kımıldamadığı zamanları da gördüm. Çok uzun zaman değil. Ama bu sefer nasıl da hızlı geçti!

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