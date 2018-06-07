Farkındayız...

Uzunca bir süredir muhalefet Erdoğan'ın karşısına gelip geçici adaylarla çıkıyor ya da seçilme hedefini hafife alıyor.

Ama şunun da farkında mıyız?

Esas hikâye, muhalefetin sosyolojik tabanının "sersemleştirilmesi" ve hamur gibi yoğurulması üzerine kurulu.

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Görmeyen kalmadı...Ve bu çizgiden her gün biraz daha uzaklaşıyorlar.Hangi ciddi siyasi kendine bu "" yapar?Demek ki, yaptırıyorlar...İlk aday olduğundaiçin "" dediğimde "okadar da değil!" diye itiraz eden ahbaplar şimdidaha fazlasını söylüyorlar.Ya Akşener'in "" açıklamasına nedemeli?Partisindeki emekli askerlerin ona S-400'lerin ne tür hava savunma sistemi olduğunu anlatmamış olması mümkün mü?İnce ve Akşener siyasal ömürlerini bu seçimle doldurup sahneden çekilirlerse, şaşırır mısınız?İyi deDemirtaş'a özgürlük isteyen(!); Merkel'den yardım dilenen(!); plaja elinde "Çılgın Türkler" kitabıyla gidip şezlongda "Amerikan rüyası"na dalan(!); iktidara karşı çıkmazsa canı sıkılan ama keyfi hep yerinde(!) falan...Hayal kırıklıkları ve mağdur edebiyatlarıyla yine orada, öyle kalacaklar.Hatta aralarında şimdiden ""ni aramaya başlayanlar var.Ağızlarına "" hangi sakız uzatılsa, çiğniyorlar.Dedim ya...Esas hikâye orada!