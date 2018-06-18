Mülteciler konusuna dikkat!

Hem kamuoyu hem de devlet mutlak özenle yaklaşmalı...

Çünkü belli oldu ki, kötülüğü derinleştirme, toplumsal hoşnutsuzluğu yaygınlaştırma kampanyaları seçimden sonra da mülteciler üzerinden yürüyecek.

Açık örneğini üç gündür yaşıyoruz...

Zavallı bir köpeğin başına gelenlere dertlenen insanlar yalanlarla, kışkırtmalarla, abartılarla bir anda Suriyelilerden nefret etmeye yönlendirildiler.

Çalışılmış hareketler bunlar...

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