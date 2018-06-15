Hani Üçüncü Dünya Savaşı oradan çıkacaktı?

Singapur'da can ciğer kuzu sarması oluverdiler.

Zirveden gelen görüntülere dikkatle baktıysanız, görmüşsünüzdür...

Ortaöğrenimini sürdürdüğü İsviçre'de Liebefeld- Steinhölzli'de Amerikalı sınıf arkadaşlarıyla yakınlığıyla dikkat çekmiş Kuzey Kore lideri pek sıcaktı.

Trump ise alıştığımızın aksine ne dudaklarını büzüp surat etti ne de muhatabının ceketindeki kepekleri temizlemeye kalkıştı.

Eh, nihayetinde işadamı! Duramadı, Kim Jong Un'a "ülkesindeki güzel sahilleri halka açıp konut yaptırmasını" tavsiye etmeyi ihmal etmedi.

Bütün bunları gülümseyerek izledim.

Şaşıranlar olduysa, onlara şaşarım.

Burada daha önce yazmıştım..

Kuzey Kore "cambaz"dır; bütün dünyaya orayı işaret edip asıl numaralarını ve hedeflerini sakladılar.

İlüzyon çözülmeye yüz tutunca zirveye ihtiyaç hasıl oldu.

ABD artık Pasifik'teki esas derdinin Çin olduğunu saklamıyor, saklayamıyor.

Ama daha önemlisi, Avrupa.

Orada çok şeyler olacak!

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Şöyle de anlatabilirim...DahasıBizim birdenbire izotopçu, kuantumcu, bisiklet sever olan sosyal kesimlerimizin dönüp bakmak bile istemediği bir dünya bu...Çünkü yere göğe koyamadıkları kültürleri (!!!) sayesinde hâlâ iki binlerin başlarında yaşadıklarını sanıyorlar.Her şeyi otomatiğe almışlar.Zihinlerinin kuytusunda "" mantığı yer etmiş.gibiler.Onlara hiç aldırmadan ve vakit kaybetmeden yeni dünyaya hazırlanmanın zamanıdır.Tam da bu yüzdengerekiyor.Diri olmamız...Dik durmamız gerekiyor.Apaçık ve yalın gerçek budur