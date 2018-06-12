Şakası yok bu işin...

Anlatmalıyız, anlatabilmeliyiz...

TİKA'yı kapatmak kime, kimlere kapı açmak demektir?

"AFAD çiftliktir" diyen biri aslında hangi paravan yardım kuruluşlarına göz kırpıyor olabilir?

Peki Türkiye Maarif Vakfı'nı kapatırsak hangi okulların önü açılır?

Yunus Emre Enstitüsü'nün çalışmaları engellenirse kimler sevinir?

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TİKA'dan başlayalım...Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı 60 ülkeye bizim gücümüzü, bilgimizi, kabiliyetimizi taşıyor; inşa ediyor, el veriyor, işbirliği yapıyor.Ama ben daha net söyleyeyim...TİKA gittiği her yerde, oraları yıllarca suiistimal edenRahatsızlık bundan mı?AFAD'a gelince...Nerede afet varsa, oraya yardıma koşuyor. Türkiye'nin gözbebeği bir kuruluş. Fakatkeyfini kaçırıyor.Türkiye Maarif Vakfı'ndan da rahatsız olanlar varmış...Peki nedir, hiç düşündünüz mü?Bu vakıf Milli Eğitim Bakanlığı dışındabulunan tek kuruluş...Bir süredir Afrika, Asya ve Avrupa'daki FETÖ eğitim kurumlarına birer birer el koyuyor.Hem bu kuruluştan hem de Yunus Emre Enstitüsü'nden rahatsızlığını seslendiren birileriyle karşılaşırsanız, bilin ki cahil değillerseyüksektir.Halka, eşe dosta, etrafa tek tek anlatmak, göstermek zorundayız ki...İsrafı, şunu, bunu bahane ederek bu kurumları kapatmaya kalkışanın yapacağı tahribat ve yol açacağı felaket budur.