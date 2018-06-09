Siyasete 17 yaşındayken girmiş ve radyo şovlarıyla ortalığı karıştırmaya başlamıştı.

Bu şovlardan birinin adı neydi dersiniz?

Söyleyeyim...

"Asla İtalya deme!" Hadi o kadar geriye, yani 90'lara değil de dört yıl kadar öncesine gidelim...

İtalya bayrağının altında poz verip gazetecilere "şu üç renk beni temsil etmiyor" dediğini göreceğiz...

Şimdiki çiçeği burnunda İtalyan hükümetinin İçişleri Bakanı Matteo Salvini'den söz ediyorum.

Koalisyon ortağı iki partiden biri olan Lig'in (League) ilginç liderinden...

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