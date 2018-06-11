FETÖ'nün yeni girişimlere hazırlanmaktan hiç vazgeçmediği ve bu yolda Türkiye düşmanlarıyla işbirliği yaptığı düşünülecek olursa, 15 Temmuz'u bir "hatıra" değil, çok sıcak bir "gündem maddesi" olarak değerlendirmemiz gerekiyor.

Fakat durup şu seçim sürecine ve muhalefetin sözlerine bir bakın...

15 Temmuz'u unutturmak konusunda iyice arsızlaştılar.

CHP'nin seçim beyannamesinde 253 şehit verdiğimiz darbe girişimi sadece şu cümleyle ele alınıyor:

"15 Temmuz darbesinin kaos ortamını kullanan iktidar, 20 Temmuz darbesiyle birlikte tüm temel hak ve özgürlükleri askıya almış, tek adam rejimi kurmuştur." Sıkı durun, ötesi var...

230 sayfalık beyannamede Fetullahçı Terör Örgütü'nün adı bir kez bile geçmiyor.

Sanki başka bir tarihte, başka bir ülkede seçime gidiyor gibiler.

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'nin televizyon konuşmaları da çok farklı değil aslında...Ne 15 Temmuz, ne de FETÖ üzerine edilmiş doğru düzgün bir çift laf var. Tartışma o noktaya gelirse, lafı çevirip uzaklaşıyor.Muhalefetin medyasında ise alttan alta şöyle bir kampanya hâkim: "Asıl biz FETÖ'ye karşıydık, siz nereden çıktınız?" Onlara milletin FETÖ'ye karşı canıyla, kanıyla direndiğini şimdi bir kez daha anlatmayacaksak, ne zaman anlatacağız?Onlara "demeyeceksek, ne diyeceğiz?Seçim atmosferi ve patırtısı bu gerçeğin üzerini örtmemeli!Ha şu var tabii...Unutmuyoruz ama ara ara ""ya dalıyoruz.Milleti öyle görünce sırıtarak ellerini ovuşturuyorlar...Bütün çabaları ve tezgâhları bunun için.İzin vermeyelim.