Muhalefetin "iktidar olursak şunu şunu yapacağız" türündeki vaatlerine sakin kafayla bir daha bakalım mı?

Biliyorum, "Ne yapması, hep yıkmaktan bahsediyorlar" diyeceksiniz. Haklısınız.

Akılları fikirleri ve bütün enerjileri buna odaklanmış durumda.

Yeni şeyler yapmak, eskilerin yerine yenilerini eklemekten bahseden yok gibi.

Hep yıkmak, durdurmak, kapatmak...

Niye? Neden?

Düşünün, adam Üçüncü Havalimanı için bile "maalesef artık yapımı bitirildiği için dokunmayacağım" dedi.

"Maalesef"e dikkat!

***

***

***

Sabah Yazarlar Kulübü'nün Bursa'da düzenlediği "" başlıklı toplantıda söylemiştim: Bu seçim aynı zamanda...Yani olay şu...24 Haziran'da hem biz dünyadaki duruşumuzu ve geleceğimizi seçeceğiz hem dekendilerini doğrudan ilgilendiren bir seçimin sonuçlarıyla karşılaşacaklar.İnce ve Akşener'in sürekli ""tan; hatta devletin en has kurumlarını kapatmaktan bahsetmeleri boşuna değil.Henüz kulaklarına fısıldanmadığından ne yapacaklarını bilmiyorlar. Ama Türkiye'yi büyüten ne varsa, hepsini yıkmakta kararlılar.Malum, epeydir yazıp duruyorum...Yaz "sıcak" geçecek ve önümüzdeki sonbahardan başlayarak 2020 başına kadar dünya çok hızlı bir dönüşüm süreci yaşayacak...En stabil coğrafya gözüyle baktığımız Avrupa'nın dahi durumu sakat!Yeni dünya düzeninin inşası çok kavgalı olacak.Med-cezirler yaşanıyor, daha da yaşanacak.Bu sürecin kilit ülkelerinden biri Türkiye...Washington'u, Brüksel'i,Berlin'i çok ciddi biçimderahatsız ediyor.ve mazlumları koruyan bir Türkiye'yi istemiyorlar.Tam da bu yüzden...Seçimde "" da yarışıyor.Fetöcüsü, Natocusu, Brüksel kuyrukçusu, Washington meftunu, diplomatik misyonlar, medyatik ajanlar, vd...Hepsi ittifak halinde çalışıyor.Kaybedecekler.Türkiye kazanacak.