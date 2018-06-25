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HAŞMET BABAOĞLU
25 Haziran 2018, Pazartesi HAŞMET BABAOĞLU

15 Temmuz ruhuyla devam...

Evet! Tarihi seçimin sonucu açık...
Devam... Erdoğan'la...
Yeni bir sistemle...
Tazelenerek...
Ve seçim süreci boyunca dostu düşmanı yeniden tanımanın verdiği güç ve güvenle devam...

***
Ancak şunu da kabul edelim...
Yakın geçmişe bakmadan...
Son birkaç senede atlatılan badireleri, tökezlenen yerleri ve bu seçimin detaylarını sorgulamadan ilerleyemeyiz.
Özellikle 15 Temmuz'dan sonra geçen süreyi dürüstçe en baştan değerlendirmeye mecburuz.
Şu soruları sorarak başlamalıyız...
Apaçık bir terör örgütü; muazzam bir kötülük yapılanması olan , hangi destekleri kullanarak zaman zaman kendini unutturabiliyor? Bu olacak şey değil ama nasıl oluyor?
Koskoca bir muhalefet cephesi neye dayanarak 15 Temmuz hiç yaşanmamış gibi davranabildi?
Nasıl oldu da insanlar şu seçimin bile o gece tanklara karşı direnen kahramanlar sayesinde gerçekleşebildiğini göz ardı edebildiler? Bu noktada bir problem var.
Ayrıca unutmamalı...
Söz konusu kesimin toplum içindeki oranı azımsanacak gibi değil.
***

Dönüp bakalım...
FETÖ'yü alaşağı eden 15 Temmuz ruhunu sıcak tutan ve siyasetin girdabında kaybolup gitmesine izin vermeyen iki lider var: Erdoğan ve Bahçeli.
Recep Tayyip Erdoğan'ın aldığı oy her şeyden önce bu ruhun ve milletin bu tutuma verdiği onayın cisimleşmesidir.
Hiç kuşkunuz olmasın...
Bundan sonra da aynı ruhla devam edilecektir.
Benden uyarması...
Hem devlet hem de siyaset bürokrasileri artık kendilerine çeki düzen vermeli;
olmamış gibi davranmayı terk etmelidir.
Sermaye oligarşisi ve medyatik payandaları da uzaktan FETÖ'ye el sallama alışkanlığını bırakmalıdır.
Bu dönem kesinkes kapanmalıdır, kapanacaktır.

***


AYNA
Bir toplantıda kimsenin seni dinlemediğini görürsen, yüzlerce sözün olsa dahi sakın söyleme! Aşağılık biri olmak istemiyorsan, aşağılık birinden bir şey isteme!
(F. ATTAR/Pendname)

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