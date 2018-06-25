Evet! Tarihi seçimin sonucu açık...

Devam... Erdoğan'la...

Yeni bir sistemle...

Tazelenerek...

Ve seçim süreci boyunca dostu düşmanı yeniden tanımanın verdiği güç ve güvenle devam...

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Ancak şunu da kabul edelim...Yakın geçmişe bakmadan...Son birkaç senede atlatılan badireleri, tökezlenen yerleri ve bu seçimin detaylarını sorgulamadan ilerleyemeyiz.Özelliklemecburuz.Şu soruları sorarak başlamalıyız...Apaçık bir terör örgütü; muazzam bir kötülük yapılanması olan FETÖ , hangi destekleri kullanarak zaman zaman kendini unutturabiliyor? Bu olacak şey değil ama nasıl oluyor?Nasıl oldu da insanlar şu seçimin bilesayesinde gerçekleşebildiğini göz ardı edebildiler? Bu noktada bir problem var.Ayrıca unutmamalı...Söz konusu kesimin toplum içindeki oranı azımsanacak gibi değil.

Dönüp bakalım...

FETÖ'yü alaşağı eden 15 Temmuz ruhunu sıcak tutan ve siyasetin girdabında kaybolup gitmesine izin vermeyen iki lider var: Erdoğan ve Bahçeli.

Recep Tayyip Erdoğan'ın aldığı oy her şeyden önce bu ruhun ve milletin bu tutuma verdiği onayın cisimleşmesidir.

Hiç kuşkunuz olmasın...

Bundan sonra da aynı ruhla devam edilecektir.

Benden uyarması...

Hem devlet hem de siyaset bürokrasileri artık kendilerine çeki düzen vermeli;

15 Temmuz olmamış gibi davranmayı terk etmelidir.

Sermaye oligarşisi ve medyatik payandaları da uzaktan FETÖ'ye el sallama alışkanlığını bırakmalıdır.

Bu dönem kesinkes kapanmalıdır, kapanacaktır.

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AYNA

Bir toplantıda kimsenin seni dinlemediğini görürsen, yüzlerce sözün olsa dahi sakın söyleme! Aşağılık biri olmak istemiyorsan, aşağılık birinden bir şey isteme!

(F. ATTAR/Pendname)