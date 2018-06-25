Evet! Tarihi seçimin sonucu açık...
Devam... Erdoğan'la...
Yeni bir sistemle...
Tazelenerek...
Ve seçim süreci boyunca dostu düşmanı yeniden tanımanın verdiği güç ve güvenle devam...
Dönüp bakalım...
FETÖ'yü alaşağı eden 15 Temmuz ruhunu sıcak tutan ve siyasetin girdabında kaybolup gitmesine izin vermeyen iki lider var: Erdoğan ve Bahçeli.
Recep Tayyip Erdoğan'ın aldığı oy her şeyden önce bu ruhun ve milletin bu tutuma verdiği onayın cisimleşmesidir.
Hiç kuşkunuz olmasın...
Bundan sonra da aynı ruhla devam edilecektir.
Benden uyarması...
Hem devlet hem de siyaset bürokrasileri artık kendilerine çeki düzen vermeli;
15 Temmuz olmamış gibi davranmayı terk etmelidir.
Sermaye oligarşisi ve medyatik payandaları da uzaktan FETÖ'ye el sallama alışkanlığını bırakmalıdır.
Bu dönem kesinkes kapanmalıdır, kapanacaktır.
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AYNA
Bir toplantıda kimsenin seni dinlemediğini görürsen, yüzlerce sözün olsa dahi sakın söyleme! Aşağılık biri olmak istemiyorsan, aşağılık birinden bir şey isteme!
(F. ATTAR/Pendname)