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HAŞMET BABAOĞLU
26 Haziran 2018, Salı HAŞMET BABAOĞLU

Batı başka bir “muhafazakâr” çizgi istiyor!

Önümüzdeki dönem seçim sonuçları üzerinde fazla oyalanmaya izin vermeyecek kadar sıcak geçecek...
Malum, dünya her zamankinden daha "hızlı" dönüyor.
Ama Saadet Partisi olayına ve özellikle de "üzerinde mutabakat sağlanamadığı için" suya düşen Gül'ün muhalefetin çatı adayı yapılma projesine derinlemesine bakmak gerekiyor.
Batı (Washington, , ve ) çok kararlı biçimde farklı, uzlaşmacı ve elitist bir muhafazakâr siyaset çizgisi oluşturmak için canla başla çalışıyor.
Bu çalışmanın duracağını, projenin sonlandırılacağını sanmak saflık olur.
Siyaset yorumcuları bu noktaya ağırlık vermeliler.

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