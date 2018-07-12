Seçim geldi geçti. Cumhurbaşkanlığı sistemine geçildi.

Başkan seçildi, göreve başladı.

Şimdi biraz da dönüp "içeriye" (partiye, mahalleye, kurumlara ) bakmanın zamanıdır.

Siyasal alanın "küçük başkanlıklar"a parsellenme dönemi de artık bitmeli!

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Şimdi diyeceksiniz ki, o da neyin nesi?Seçimden hemen önceydi... AK Parti 'nin seçim bürolarındaa bir gazeteci gibi sormuştum: "Ortamı nasıl buldunuz?"Söz birliği etmiş gibi "" demişlerdi.Bu sefer ben duraksayıp "nasıl yani?" diye sorunca, içlerinden biri ", ya teşkilatın bir kademesinde başkan ya bir eski belediye başkanı ya onun gibi bir şey... Ama.."Siyaset, yönetim deneyimi ve insan fıtratı böyledir...her ferdin başını tatlı tatlı döndürür.Anlarım bu ""ları!Anlayışla karşılarım.Ama hepsi bir baş dönmesi kadar kısa sürmelidir.Öteye geçince kötü!Diyelim ki...Elleriniz cebinizde, yüzünüzde numunelik bir gülümseme, hafif kibirli biçimde çene önde baş yukarıda dolaşıyorsanız...Bütün işleri gençlere havale ediyor ve siz sadece ""la (o pek sevdiğiniz tabirle)edip fotoğraf çektiriyorsanız...Hiç olmuyor!Tabii bir de "halleriniz var ki, çekilmiyor.Daha fecisi...Çok konuşup hiç dinlemiyor olmanız...

Hani Erdoğan "seçmenin verdiği mesaj alındı" demiş ve tevazu konusunu vurgulamıştı ya...

Şu yukarıda anlattığım tablo bu konunun küçük bir veçhesi...

Siyaset millete hizmettir diyerek büyüyen bir hareket makam ve etiketleri öne çıkarmaktan özellikle kaçınmalı...

Ama partiyi geçtim...

Asıl "mahalle"nin bir bölümünde yavaş yavaş kendisiyle halk arasına mesafe koyma çabaları göze batıyor ki, üzerinde mutlaka durulmalı.

Hayati önemde bir mesele.

Onu da ilerde konuşuruz.

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ALTYAZI

David: Anladım, kaderlerimiz sandığımız şey sizin planlarınız ama bir plan nasıl bu kadar değişebilir?

Avukat: Planlayan kurumdan aldığım maaş bunu bilmeme yetmiyor. (Philip K. Dick'in bir öyküsünden uyarlanmış 2011 yapımı The Adjustment Bureau adlı filmden bir diyalog)