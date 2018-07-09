Ortadoğu'da "asla olmaz!" diye bir şey yok!

Her şey olur, oldurulur, olduruluyor!

Ortadoğu'nun "orta"sı zor. Çünkü filler hiç terk etmiyor bu bölgeyi ve çimenlerin hali malum.

Mesele "bataklık" olma meselesi değil...

Mesele bölgeyi çamur gibi yoğuran ve insanı derinden isyana sevk eden bir siyasal/ toplumsal mühendislik çalışması.

Çok geriye gitmeyin...

2017'den bu yana Suudi Arabistan'da olup bitenleri hatırlayın...

İki yıl önce söylense, "adamların çapları belli ama o kadar da değil!" diye itiraz edilirdi.

Şimdi ben de desem ki...

Gazze yavaş yavaş Sina yarımadasına taşınmaya başlanırsa, şaşırmayın...

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