Ortadoğu'da "asla olmaz!" diye bir şey yok!***
Her şey olur, oldurulur, olduruluyor!
Ortadoğu'nun "orta"sı zor. Çünkü filler hiç terk etmiyor bu bölgeyi ve çimenlerin hali malum.
Mesele "bataklık" olma meselesi değil...
Mesele bölgeyi çamur gibi yoğuran ve insanı derinden isyana sevk eden bir siyasal/ toplumsal mühendislik çalışması.
Çok geriye gitmeyin...
2017'den bu yana Suudi Arabistan'da olup bitenleri hatırlayın...
İki yıl önce söylense, "adamların çapları belli ama o kadar da değil!" diye itiraz edilirdi.
Şimdi ben de desem ki...
Gazze yavaş yavaş Sina yarımadasına taşınmaya başlanırsa, şaşırmayın...
Nisandan bu yana içerde seçimle haşır neşirken Trump
'un "İsrail'de barış planı
" için çalışmalar hızlandırıldı. Damat Jared Kushner bölgeye gidip gelmekten ve görüşmelerden yorgun düştü.
Plan henüz örtülü tutuluyor ama Gazze
'yle ilgili yanının çok rahatsız edici olduğu biliniyor..
Hem İsrail
'in hem de Sisi iktidarının Kuzey Sina'ya altyapı yatırımlarına
hız vermeleri boşuna değil.
Geniş yığınları Sina'ya aktarıp Gazze'de kalacak olanları da politik problem olmaktan çıkarıp "insani problem
" haline getirmek istiyorlar.
Hatta kimi İsrail kaynakları böyle bir durumda Hamas
'ın etkisinin kırılacağını ve Gazze şeridinde kalacak olanlarla ilgilenmeyi bir süreliğine BM'ye bırakmanın doğru olacağını yazıp çizmeye başladılar.***
Bizim medya bombalar atılıncaya, saldırılar ayyuka çıkıncaya kadar bölgedeki gelişmelere uzak duruyor.
O yüzden Gazze'nin Sina'ya taşınması konusuna kör ve sağırız.
Oysa eski bir plan.
Mübarek 2011'de düşürüldüğünde yakınları Batı medyasına "Başkan Sina projesine karşı olduğu için 2007'den bu yana BAE, Suudiler ve İsrail'in baskısı altındaydı
" demişlerdi. Bahsettikleri Sina projesi buydu.
Bundan dört yıl önce de M. Abbas bir Mısır televizyon kanalına "Maalesef görüyorum ki, bazı Mısırlılar Sina projesini kabullenmişler. Bana kimler olduklarını sormayın
!" deyivermişti.***
Bütün bunlar aklınızın bir kenarında dursun diye yazıyorum.
Neden?
Çünkü belki Suriye bile dikkat alanımızda ikinci plana düşecek.
Bir bakmışız ki, İsrail sorunu ve Filistin'in geleceği çok sıcak gündem
olacak.