"Ne güzel!" diye seslendim kendi kendime;

"ne güzel!" Sabah güneşi çam, yaban fıstığı ve zeytin ağaçlarını ve evlerin taş duvarları üzerine düşüp onları ışığıyla yıkarken pencereyi açmıştım.

Cırcır böceği korosunun sesi odayı dolduruvermişti.

Başka hangi cümle çıkabilirdi dudaklarımın arasın- dan?

Tabii hemen ardından "dur be Haşmet!" diye geçirdim içimden;

"sus da, dinle!"

Neden?

Pek fark etmiyoruz ama "Ne güzel, çok güzel, şahane" falan deyince...

Zihinlerimizi sözün gücü kuşatıyor.

Güzelliğe yer kalmıyor.

İşin daha fenası...

Günümüz insanı buna artık hemen fotoğraf veya video çekmeyi de ekledi.

Sonrası mı?

"Görev tamamlandı" duygusu ve onu izleyen dikkat dağınıklığı...

Güzellikler hakkı verilmemiş, değeri anlaşılmamış, bize yeterince "dokunmamış" bir halde ortada kala kalıyorlar..

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