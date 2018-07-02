Gencecik ömrünün beş yılını bir yardım kuruluşunda canla başla mültecilere eğitim vererek geçiren arkadaşım aradı...

"Hygge'yi biliyor musun?" diye sordu.

Geçen gün görmüştüm. Alışveriş merkezlerindeki kitapçılarda kapış kapış giden bir kitap: "Hygge- Danimarkalıların Mutluluk Sırrı."

Hygge dedikleri rahat, huzurlu, sakin olmanın sırrıymış.

"Ne seni mutlu kılıyorsa, bozma, tadını çıkar" düsturu gibi bir şey.

Bu kadar düz anlatınca, biliyorum, şimdi Nişantaşı'ndan birkaç kaş kalkacak ve içlerinden "adam hiçbir şey anlamamış ama üzerine yazıyor" diye geçirecek.

Anladım, anladım da umurumda değil!

Çünkü çoktandır Danimarka denilince "dünyanın en mutlu insanlarının ülkesi" falan gelmiyor aklıma. (Geçmişte her gittiğimde ülkenin sükûnet ve neşeyi birleştirişini sevmiştim, ayrı!)

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Genç arkadaşım da "" yaklaşımını pek sevmiş, "" dedi.Ona 2015 yılını hatırlatacaktım, vazgeçtim......Dünyanın yüzüne tatlı bir gülümseme yayılmasına sebep olan fotoğrafı ve o fotoğrafın sakladığı gerçeği hayatını mültecilere adamış bir genç zihninin kuytusuna atıp etkisini sıfırlamışsa, başka kim hatırlar?Nasıl da "" unutkanlıklar ve dikkatsizlikler dünyasında yaşıyoruz.Söz konusu fotoğraf dünyaya servis edildikten bir süre sonraortaya çıkmıştı.Dahası var...Duygularıyla dünyanın gözleri önünde oynanan o küçük kız da ailesiyle birlikte sınır dışı edilmişti.Yok! O kadarla da bitmiyor...2016'da Danimarka Parlamentosu ülke sınırlarında gözetim altına alınankararı aldı.Bu karara "insan hakları mücadelesi"nde yere göğe konulamayan Sosyal Demokratlar da katıldı.Ne için? Hep ""ları için...Peki sonra ne oldu?2017'de piyasaya "Danimarkalıların Mutluluk Sırrı" sürüldü; dikkatler dağıtıldı, ülkenin prestiji okşandı, vd.Tamam, "hygge"yle falan ilgilenmeyelim demiyorum!Ama bu numaraları da yutmayalım;de unutmayalım!Çünkü orta yerde devasa bir insanlık sorunu ve bitmez tükenmez yalanlar duruyor.