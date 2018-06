İnsan yalancı birilerini özler mi?

Özlermiş...

Gençliğimin yalancılarını özler oldum.

Söylediklerinden utanırlar, etkisi çarçabuk geçsin, unutuluversin isterlerdi. Yalanda ısrar edenlerin toplumca gözetim altında tutulduğu; yalan alışkanlığı geliştirenlere acınan günlerdi.

Sonra gün geldi...

Sosyopatik yalancılar yağmuruna tutulduk.

Atıyorlar, tutuyorlar, hiç utanmadıkları gibi bir de kendilerini haklı buluyorlar.

Hatta yalanlarına kendileri de inanıyor.

Bu türden mitomanlarla (yalancılık hastaları) gündelik hayatta boğuştuğumuz yetmiyormuş gibi...

Şimdi de kurumsal ve medyatik yalancılık vakaları başımıza musallat oldu!

TV'lerde günler boyu kasıla kasıla yalanlar savurup sonra "eh söyledik, nolmuş!" diye geçiştirmenin dayanılmaz hafifliğini yaşatıyorlar bize...

***

***

